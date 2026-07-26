Пять раз за одни только сутки: в Уфе выдался аномальный на загрзянения день

В Уфе за сутки пять раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе за сутки пять раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Вечером в среду, 22 июля, на посту на улице Гафури, 101 концентрация изопропилбензола превысила норму в 3,3 раза. Там же чуть раньше зафиксировали превышение ксилолов в 1,1 раза. В тот же день на Ульяновых, 57 днём этилбензола было почти в три раза больше нормы, а изопропилбензола - в 1,1 раза. Вечером на этом же посту этилбензол превысил норму в 1,6 раза.

Днём в четверг, 23 июля, на Ульяновых этилбензол оказался выше нормы в 1,3 раза, а вечером на Гафури - уже в 1,9 раза. По другим веществам превышений не зафиксировали.

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