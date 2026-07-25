В Башкирии за сутки задержали 43 пьяных водителя

Инспекторы отстранили от управления 43 нетрезвых водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выявили больше 1400 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы отстранили от управления 43 нетрезвых водителя, трое из которых сели за руль пьяными повторно. Им грозит уголовная ответственность. Также сотрудники дорожной полиции зафиксировали 52 случая вождения без прав, 100 выездов на встречную полосу и шесть фактов управления автомобилем без водительского удостоверения.

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