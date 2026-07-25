В Башкирии сняли режим Беспилотной опасности: сколько он длился и что за это время случилось

В Башкирии сняли режим Беспилотной опасности. Об этом сообщил начальник Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

– Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, – добавил руководитель экстренного ведомства.

Режим Беспилотной опасности в Башкирии 25 июля длился почти 4,5 часа: с 7:30 до 11:54 по местному времени. По данным Минобороны России, в небе над республикой был перехвачен и уничтожен БПЛА. Из-за введенных ограничений в аэропорту Уфы задержали 21 рейс.

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