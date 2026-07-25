В аэропорту Уфы на фоне Беспилотной опасности задерживается 21 рейс

В Международном аэропорту Уфы на фоне Беспилотной опасности на вылет задерживается 21 рейс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Международном аэропорту Уфы сегодня, 25 июля, на фоне Беспилотной опасности на вылет задерживается 21 рейс.

Согласно онлайн-табло, дольше всего придется ждать пассажирам рейса в Стамбул. Они должны были отправиться в путь еще в 5:15, но после объявления об угрозе атаки дронов вылет отложили более чем на 8 часов – до 13:30. Также позже запланированного ожидается отправка самолетов до Сочи, Питера, Еревана, Москвы, Антальи, Самары, Казани, Сухума, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Иркутска, Минеральных Вод и Краснодара.

Режим Беспилотной опасности в Башкирии был введен в 7:39 по местному времени и продолжает действовать до сих пор. В связи с этим аэропорт столицы Уфы закрыт на прилет и вылет.

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