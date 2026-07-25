328 украинских БПЛА сбили над Башкирией и другими регионами России за 12 часов

За 12 часов ПВО России отразила атаки украинских беспилотников над 22 регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 12 часов ПВО России отразила атаки украинских беспилотников над 22 регионами, в том числе над Башкирией. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, с 20:00 24 июля до 8:00 25 июля по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили 328 дронов. Помимо Башкирии, беспилотники летали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Калмыкией, а также и над акваторией Азовского моря.

Режим Беспилотной опасности в Башкирии был введен 25 июля в 7:39 по местному времени. По состоянию на 11:15 он продолжает действовать.

Напомним, на днях вражеские БПЛА атаковали предприятие в Туймазинском районе. Беспилотники удалось сбить, но из-за обломков случился пожар.

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