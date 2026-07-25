На трассах в Башкирии ГАИ проверяет водителей: стало известно, где именно

Фото: Владимир Севастьянов

В Башкирии сегодня проходят массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Профилактические мероприятия проводятся на трассе М-5 «Урал» (1475-й километр), подъезде к М-12 (6-й и 101-й километры), дороге Уфа-Янаул (103-й километр) и Уфа-Оренбург (218-й километр).

Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС нацелены на пресечение грубых нарушений, которые чаще всего приводят к авариям: вождение в нетрезвом виде, управление транспортом без прав или после их лишения. Также инспекторы будут обращать внимание на нарушения при перевозке детей.

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