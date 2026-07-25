Никто не видел с начала недели: в Стерлитамаке пропала 39-летняя Айгуль Ишмакова

Фото: "ЛизаАлерт"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропала 39-летняя Айгуль Ишмакова. О том, где она находится, ничего неизвестно с понедельника, 20 июля. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост – 165 см, среднее телосложение, русые волосы и зелено-карие глаза. В последний раз, когда ее видели, она была одета в бежевый спортивный костюм и босоножки.

Любую информацию об Айгуль Ишмаковой просят сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.