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НовостиОбщество25 июля 2026 8:54

В Башкирии наградили дежуривших во время наводнения медиков Аскинского района

Они продолжали работать в пик половодья
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Динис Юсупов

Фото: Динис Юсупов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин наградил почетными грамотами медиков фельдшерско-акушерского пункта села Чурашево Аскинского района, которые дежурили и принимали пациентов во время наводнения. Об этом сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов.

– Фельдшеры продолжали дежурить и вести приём пациентов даже в пик подтопления. Их самоотверженность отмечена на высоком уровне, – написал в соцсетях чиновник.

Напомним, наводнение в Аскинском районе возникло после прорыва дамбы в Пермском крае из-за проливных дождей. Под ударом стихии были три населенных пункта Уршады, Чурашево и Султанбеково. Спасатели ликвидировали последствия паводка на протяжении пяти дней.

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