Ветерану из Уфы Сафуану Басырову исполнился 101 год

Фото: Газизьян Ахмедьянов

В Уфе 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Сафуан Басыров. Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Он передал долгожителю поздравительные телеграммы от президента России и главы Башкирии.

Сафуан Абдулхакович родился 25 июля 1925 года в деревне Бабаево Мишкинского района. С 14 лет трудился в колхозе «Дружба». В ноябре 1943 года, в 18 лет, его призвали в армию и отправили на Дальний Восток, где он служил в артиллерийской части в городе Ворошилов Приморского края. В 1944 году нёс службу на границе с Маньчжурией, а в августе 1945 года участвовал в освободительных боях против японских захватчиков.

Вернувшись домой, Басыров продолжил работу в колхозе и воспитал 7 детей.

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