Порадовал коллегу и жену за чужой счет: уфимец закупился подарками на 14 тысяч рублей с найденной на улице карты

В Уфе вынесли приговор 46-летнему местному жителю, который нашел на улице чужую банковскую карту и потратил с нее 14 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор 46-летнему местному жителю, который нашел на улице чужую банковскую карту и потратил с нее 14 тысяч рублей, чтобы порадовать коллегу и супругу. Деньги он тратил в течение двух дней. Об этом сообщила пресс-служба Калининского райсуда.

– Мужчина расплачивался найденной банковской картой за покупку коньяка, цветов, вина и конфет, которые он приобрел для подарка своей коллеге по работе по случаю её дня рождения, а также купил на похищенные денежные средства цветы для своей супруги, – говорится в материалах дела.

На суде мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Это учли в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Уфимцу назначили два года лишения свободы, но условно.

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