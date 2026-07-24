Искали больше суток: завершились поиски 11-летней девочки

Фото: "БашРегионСпас"

В Башкирии завершились поиски 11-летней девочки из села Иглино. Об этом сообщил «БашРегионСпас».

Напомним, школьница с темно-русыми волосами и зелеными глазами пропала в четверг утром, 23 июля. В этот день он уехала на велосипеде в неизвестном направлении. Уже к половине третьего дня ориентировки стали распространяться волонтерами.

По прошествии полутора суток, поздним вечером 24 июля, в сообществе поисковой организации «Башрегионспас» сообщили, что девочку нашли. Она жива и с ней все в порядке. Где именно пропадала школьница и как нашлась, неизвестно.

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