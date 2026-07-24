«Был новатором, не боявшимся брать на себя ответственность»: умер выдающийся хирург и ученый Герман Кожавин

Герман Коржавин. Фото: Айрат Рахматуллин

На 90-м году жизни умер выдающийся хирург-уролог и ученый из Уфы Герман Коржавин. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

– Мне довелось лично поработать с Германом Витальевичем ещё в период моей работы в РКБ им. Куватова. Это был очень порядочный человек, влюбленный в свою профессию, – написал в своих соцсетях министр.

Рахматуллин рассказал, что Коржавин «был новатором, не боявшимся брать на себя ответственность за самые сложные решения». Именно он впервые в республике провел органосохраняющие операции при опухолях почки и позадилонную аденомэктомию.

– Он виртуозно выполнял сложнейшие вмешательства не только в урологии, но и в смежных областях. В конце 90 х годов Герман Витальевич участвовал в операциях по трансплантации почек – в то время это были по-настоящему передовые методы, – пояснил глава башкирского Минздрава.

Кроме практики, Герман Витальевич также преподавал в БГМУ. Был наставником для многих урологов, которые сейчас продолжают дело своего учителя.

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