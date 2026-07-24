На глазах у жены и троих детей: несчастный случай оборвал жизнь многодетного отца

Фото: администрация Учалинского района

Сегодня, 24 июля, в Учалинском районе Башкирии на озере Калкан погиб многодетный отец. Об этом сообщила местная администрация.

Как рассказали в муниципалитете, в полдень 46-летний житель Учалов пришел на дикий пляж вместе с женой и тремя детьми. Купаясь с супругой, он нырнул в воду, ударился головой и потерял сознание.

На сушу мужчину вытащили очевидцы. Они пытались его откачать до приезда медиков, но безрезультатно. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

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