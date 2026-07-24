Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2026 15:55

На глазах у жены и троих детей: несчастный случай оборвал жизнь многодетного отца

Житель Башкирии погиб на пляже во время отдыха с женой и тремя детьми
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: администрация Учалинского района

Фото: администрация Учалинского района

Сегодня, 24 июля, в Учалинском районе Башкирии на озере Калкан погиб многодетный отец. Об этом сообщила местная администрация.

Как рассказали в муниципалитете, в полдень 46-летний житель Учалов пришел на дикий пляж вместе с женой и тремя детьми. Купаясь с супругой, он нырнул в воду, ударился головой и потерял сознание.

На сушу мужчину вытащили очевидцы. Они пытались его откачать до приезда медиков, но безрезультатно. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.