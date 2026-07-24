С августа самозанятые Башкирии смогут получать больничные

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С августа 2026 года самозанятые Башкирии смогут получать выплаты по больничным листам. Это стало возможным благодаря эксперименту по добровольному страхованию, сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

Возможностью уже воспользовались более 200 жителей республики. Чтобы получить право на больничный, нужно зарегистрироваться в Отделении СФР через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в клиентской службе.

Затем необходимо выбрать страховую сумму - 35 или 50 тысяч рублей в год - и начать платить взносы. Можно вносить деньги ежемесячно (1 344 или 1 920 рублей) или раз в год (16 128 или 23 040 рублей соответственно).

Право на больничный появляется через полгода после внесения годового взноса или при непрерывной уплате ежемесячных взносов в течение шести месяцев. Размер выплаты зависит от стажа и периода уплаты взносов.

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