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НовостиПроисшествия24 июля 2026 14:35

В Башкирии женщины стали чаще совершать преступления

В МВД озвучили статистику за первое полугодие
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 1 417 преступлений, совершённых женщинами

В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 1 417 преступлений, совершённых женщинами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 1 417 преступлений, совершённых женщинами. В тот же период прошлого года этот показатель был ниже на 4,1%: тогда выявили 1 361 таких случаев. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на отчёт МВД России.

Увеличение числа женских преступлений в Башкирии идёт вразрез с общероссийской динамикой. В целом по стране этот показатель сократился за год с 63 398 до 61 425 (снижение на 3,1%). Уменьшение зафиксировали в большинстве федеральных округов.

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