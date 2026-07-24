Литр за 924 рубля: в Башкирии ощутимо подорожала водка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии выросли цены на водку – литр обойдется в среднем в 924 рубля. Об этом сообщает Росстат.

С начала года алкоголь в республике прибавил в цене 8,5%. В целом по стране водка подорожала на 8,76% – до 975,9 рубля за литр. Башкирия занимает 20-е место среди регионов по стоимости напитка.

Дешевле всего водку можно купить в Адыгее – 842 рубля за литр. Невысокие цены также в Волгоградской области (876 рублей) и Татарстане (885 рублей). Самый дорогой алкоголь – на Чукотке: там литр стоит 1559 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.