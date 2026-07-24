Уфимцам в жару запретили купаться: все из-за резкого подъема воды в реках

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе временно закрыли пляжи, поскольку уровень воды в реках Белая и Уфа резко поднялся. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Купаться сейчас, как утверждают специалисты, опасно: вода мутная, дно не просматривается, а течение несет коряги, арматуру и мусор, а с потоком даже опытный пловец рискует не справиться. Родителям спасатели советуют не отпускать детей к воде без присмотра.

– Берегите себя! Если вы стали свидетелем происшествия или кому-то нужна помощь – немедленно звоните по номеру 112, – заявили в УГЗ.

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