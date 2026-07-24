До +37 градусов! Жителей Башкирии ожидает сильная жара

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 25 по 27 июля установится сильная жара – воздух прогреется до +31, +37 градусов. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Ночи тоже будут теплее обычного.

К концу месяца жара немного ослабнет – до +28, +33 градусов. Также по территории республики пройдут кратковременные грозовые дожди.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.