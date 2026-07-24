Гендиректора компании из Башкирии поймали на воровстве из госбюджета: он отделался «условкой» и штрафом

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В башкирском городе Бирске суд вынес приговор 43-летнему генеральному директору компании, который похитил бюджетные средства при организации питания детей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Руководитель ООО «Общепит» и вместе с пока еще неизвестным сообщником похитил деньги в ходе выполнения муниципальных контрактов. Договоры предусматривали организацию ежедневного питания детей в лагерях и школах Бирска. В результате пострадали муниципальный бюджет и казна Башкирии. Свою вину директор признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бирский межрайонный суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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