Срок вместо должности: житель Башкирии купил диплом и попытался устроиться на работу

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В башкирском городе Учалы суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который при трудоустройстве предъявил поддельный диплом. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина купил фальшивый документ о среднем профессиональном образовании за 50 тысяч рублей у пока еще неизвестного человека. В минувшем феврале учалинец предъявил диплом при устройстве на предприятие. Работодатель провел проверку и выяснил, что кандидат в указанном учебном заведении не учился.

Учалинский районный суд признал мужчину виновным по статье «Использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права». Свою вину тот отрицать не стал. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы.

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