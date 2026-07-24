«Гигантенок»: в Уфе родился необычный малыш

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в Республиканском перинатальном центре родился мальчик весом ровно 5000 граммов и ростом 58 сантиметров. Об этом рассказал акушер-гинеколог Станислав Иваха.

По его словам, врачи изначально планировали естественные роды. Схватки так и не начались, и на сроке свыше 40 недель женщина легла в стационар. УЗИ показало крупный плод – предполагалось около 4300 граммов. Однако реальный вес оказался значительно больше.

В акушерстве плод с массой от пяти килограммов считается гигантским, поэтому медики, взвесив все риски, решили провести кесарево сечение.

В итоге роды прошли успешно. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

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