Долг сотрудникам на почти четыре миллиона: на уфимскую компанию завели уголовное дело

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В Уфе возбудили уголовное дело против компании ООО «СР-Профиль». Подробности рассказали в прокуратуре Башкирии.

Проверка надзорного ведомства показала, что с декабря 2023 по март 2024 года организация накопила долг по зарплате перед 29 работниками на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокуратура Октябрьского района Уфы также подала иск о взыскании задолженности.

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