Коррупция в башкирском вузе: замдиректора университета уволили за взятки

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Октябрьский заместителя директора вуза уволили после проверки прокуратуры. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

С 2023 по 2025 год чиновник получал деньги от представителей двух компаний, которые занимались уборкой помещений и территории учебного заведения. За это он без возражений подписывал акты выполненных работ. Деньги поступали на его банковский счет. За два года мужчина получил таким образом более 355 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Прокуратура направила руководству университета представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника. В итоге его сняли с должности в связи с утратой доверия.

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