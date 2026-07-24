На два месяца в СИЗО: избившего 71-летнего пенсионера уфимца арестовали

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Cуд постановил арестовать уфимца, который напал на пожилого мужчину и отобрал у него телефон. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, вечером 13 июля пьяный обвиняемый набросился на 71-летнего мужчину во дворе дома на улице Гафури. Он бил жертву руками и ногами, а затем похитил его мобильный телефон. В результате пенсионер получил множество травм, в том числе перелом кости правой ноги.

Возбуждено уголовное по статьям «Покушение на убийство» и «Грабеж». Кировский районный суд Уфы постановил заключить обвиняемого на два месяца под стражу – до 14 сентября. Постановление в законную силу пока не вступило.

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