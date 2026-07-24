Грабеж и драка в баре: жителя Башкирии осудили на 5,5 лет

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кушнаренковском районе Башкирии вынесли приговор двум мужчинам – за грабеж, хулиганство и фальсификацию документов. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

По данным ведомства, что с января по октябрь 2024 года один из подсудимых предлагал двум людям оформить на себя банковские кредиты и отдать ему деньги. Те отказали. Тогда он силой забрал у них телефоны, через мобильные приложения банков оформил кредиты на общую сумму свыше 400 тысяч рублей и сразу перевел средства на свою карту.

В сентябре 2024 года, чтобы уйти от ответственности за нарушение правил дорожного движения, он уговорил инспектора ДПС оформить протоколы не на реального водителя, а на владельца машины. Сотрудник согласился и внес в документы ложные сведения.

Еще один эпизод относится к марту 2024-го. В баре фигурант пнул двухметровую искусственную елку, схватил ее металлическую подставку и бросил в телевизор – экран разбился. Затем он прошел за стойку и ударил по электронным весам. Перед уходом пригрозил бармену и владельцу заведения насилием и опрокинул музыкальную колонку.

Суд приговорил одного фигуранта к 240 часам обязательных работ, второго – к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Однако на оглашение приговора осужденный не явился – его объявили в розыск. Также суд взыскал с виновных компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.