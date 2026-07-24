Еще один день «Черного неба»: в Башкирии продлили режим НМУ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, который в народе называют «Черное небо», будет действовать до 20:00 завтрашнего дня. Во время него из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. На этот период промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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