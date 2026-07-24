Остался без присмотра взрослых: в Башкирии малыш выпал из окна второго этажа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии малыш выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Худайбердина. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна. Его с серьезными травмами доставили в городскую больницу. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная и на учете не состоит.

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