В Башкирии семиклассница пострадала на физкультуре: возбуждено дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ермекеевском районе Башкирии директора школы привлекли к ответственности после того, как ученица получила травму на уроке физкультуры. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В позапрошлом месяце в школе села Ермекеево семиклассница получила травмы во время занятий в спортивном зале. Прокуратура провела проверку и установила, что руководство школы не обеспечило безопасные условия для учеников, а педагоги не осуществляли должного контроля.

По итогам проверки директору школы вынесли представление. Один из учителей получил дисциплинарное взыскание. Кроме того, директора привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

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