Втрое больше нормы: в воздухе Уфы выявили опасные вещества

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В Уфе в воздухе несколько раз зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

22 июля хуже всего ситуация сложилась вечером на станции мониторинга по улице Гафури, 101. В 19:00 концентрация изопропилбензола превысила норму в 3,3 раза. Там же уровень ксилолов достиг 1,1 ПДК.

Днем, около 13:00, тревожные показатели выявили на посту по улице Ульяновых, 57. Уровень этилбензола поднялся до 2,9 ПДК, изопропилбензола – до 1,1 ПДК. К вечеру концентрация этилбензола на той же станции снизилась до 1,6 ПДК, однако осталась выше нормы.

Все три вещества опасны для здоровья. Этилбензол бьет по печени и почкам, а при длительном воздействии поражает нервную систему. Ксилолы раздражают глаза и дыхательные пути, вызывают головокружение, а при накоплении в организме нарушают работу печени и кроветворной системы. Изопропилбензол угнетает центральную нервную систему – провоцирует головную боль и сонливость – и относится к возможным канцерогенам.

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