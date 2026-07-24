22-летний житель Башкирии сел за руль пьяным: все закончилось ДТП и гибелью 13-летнего племянника

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии перед судом предстанет 22-летний житель Иглинского района, по вине которого в ДТП погиб 13-летний ребенок. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По версии следствия, в позапрошлом месяце молодой человек сел за руль «Оки», не имея прав и будучи пьяным. На дороге «Иглино – Красный Восход» он превысил скорость, не справился с управлением и попал в кювет. Машина перевернулась. Пассажир автомобиля – 13-летний племянник водителя – получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Молодому человеку предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и без права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал. Все материалы переданы в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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