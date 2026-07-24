В Башкирии у пруда заметили одинокого мужчину: спустя немного времени его обнаружили мертвым

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлибашевском районе Башкирии в пруду утонул 45-летний мужчина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла у деревни Кабакуш. Очевидцы видели, как мужчина бродил по берегу в одиночестве и несколько раз заходил в воду. Тело обнаружили местные жители и передали полиции. Рядом с местом гибели нашли рыболовные снасти. По имеющимся данным, погибший состоял на учете как человек, злоупотребляющий алкоголем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В МЧС напомнили правила безопасности на воде: купаться только на оборудованных пляжах с дежурными спасателями, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей у воды без присмотра и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

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