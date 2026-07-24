Жительница Башкирии на работе обложила матом коллегу: дело дошло прокуратуры

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В Аургазинском районе Башкирии женщину оштрафовали за оскорбление сотрудницы. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В минувшем апреле в торговом центре в селе Толбазы между двумя коллегами вспыхнул конфликт. Одна из женщин в нецензурной форме наговорила другой оскорблений. Пострадавшая обратилась в прокуратуру, которая возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление».

Мировой судья признал женщину виновной и назначил штраф в размере 3 тысяч рублей.

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