Страшный пожар в башкирской деревне: мужчина сгорел вместе с домом

Фото: МЧС Башкирии

В Архангельском районе Башкирии этой ночью при пожаре в деревенском доме погиб пенсионер. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла на улице Центральной в деревне Узунларово. Тушить огонь выехали пожарные МЧС и добровольцы Инзерского сельсовета. На месте инцидента специалисты обнаружили тело 77-летнего мужчины. Причины ЧП устанавливает дознаватель МЧС.

В ведомстве напомнили о простых правилах пожарной безопасности: не перегружать электросеть, не оставлять гаджеты на зарядке на ночь и не курить в постели – особенно в нетрезвом состоянии.

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