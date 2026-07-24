В Уфе строители моста сбросили мусор в реку Белую: как наказали подрядчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания, которая ремонтирует мост через реку Белую в Уфе, сбрасывала строительный мусор прямо в воду. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Поводом для проверки стал видеоролик из интернета: на нем видно, как в прошлом месяце рабочие у одной из опор моста на улице Воровского скидывают в реку доски и строительные материалы. Известно, что компания выполняла работы по капитальному ремонту переправы по муниципальному контракту.

По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении акционерного общества к административной ответственности по статье за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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