Нырнул с моста и больше не вынырнул: в Башкирии ищут пропавшего в реке мальчика

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии спасатели ищут 11-летнего мальчика, который прыгнул с моста в реку Дема и не вынырнул. Об этом рассказали в МЧС республики.

Накануне ребенок приехал на реку в районе села Раевский вместе с друзьями – порыбачить. Мальчик нырнул с моста и исчез под водой. Поиски на поверхности реки не дали результата. Сегодня к работе подключатся водолазы.

Трагедия произошла в месте, где стоят знаки, запрещающие купание без взрослых.

В МЧС призвали родителей поговорить с детьми о безопасности на воде: не заходить в реку без взрослых, не купаться в необорудованных местах, не нырять там, где не знаешь дна, не устраивать опасные игры на воде. Если что-то пошло не так – сразу звать на помощь.

В ведомстве подчеркнули, что несколько минут разговора могут сохранить ребенку жизнь.

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