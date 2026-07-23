Теперь еще и покушение на убийство: задержан изувечивший пенсионера уфимец

кадр видео: СК РБ

Следственный комитет по подозрению в покушении на убийство задержал уфимца, который избил во дворе 71-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– Поздно вечером 13 июля фигурант во дворе многоквартирного дома по улице Гафури напал на 71-летнего мужчину и стал наносить ему удары руками и ногами по голове и другим частям тела, а также отобрал телефон, – озвучили версию следствия в СК. – С подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

В Уфе задержали избившего пенсионера мужчину // 23.7

Напомним, ранее МВД Башкирии завели против мужчины уголовное дело о грабеже, также на него составили административное дело за мелкое хулиганство. После этого ситуацию на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

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