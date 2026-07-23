В Башкирии за четыре года отремонтировали 109 км дорог к садовым товариществам

Фото: Радий Хабиров

В Башкирии с 2022 года привели в порядок 109 километров дорог, ведущих к 297 садовым товариществам. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

В этом году ремонт продолжат ещё на 14 дорогах общей протяжённостью 17,5 километра. Работы идут в Уфе, Нефтекамске, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском, Уфимском и Чишминском районах. Это обеспечит удобный подъезд к 55 садовым товариществам, где расположены 9 200 участков.

Хабиров подчеркнул, что ремонт садовых дорог - одно из приоритетных направлений для республики. В Башкирии насчитывается более 1,5 тысячи СНТ, регион занимает шестое место в России по их числу.

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