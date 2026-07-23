Свыше 35 тысяч жителей Башкирии получили новую семейную выплату

Отделение Социального фонда по Башкирии назначило семейную выплату 1 148 родителям двойняшек и 10 родителям тройняшек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда по Башкирии назначило семейную выплату 1 148 родителям двойняшек и 10 родителям тройняшек. Всего поддержку получили более 35 тысяч жителей республики на общую сумму свыше 972 млн рублей. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Выплата положена семьям с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23, если ребёнок учится очно). У заявителя должен быть доход, с которого в прошлом году уплачивался НДФЛ. Учитываются доходы за весь предыдущий календарный год, а среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума - 23 673 рубля. Также проводится оценка имущества по аналогии с единым пособием. Заявитель должен быть гражданином РФ, постоянно жить в стране, не иметь долгов по алиментам и не быть лишённым родительских прав.

Размер выплаты - разница между уплаченным НДФЛ в прошлом году и суммой, которая получилась бы при ставке 6% с того же дохода. Приём заявлений проходит ежегодно с 1 июня до 1 октября через Госуслуги, МФЦ или клиентские службы СФР.

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