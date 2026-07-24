За неделю в Башкирии скакнули цены на гречку, сахар и охлажденные куры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали гречка, сахар и охлажденные куры. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 20 июля гречневая крупа-ядрица подорожала на 3,21%. На этой неделе ее средняя цена составила 59,79 рубля. Также жителям республики на 3,02% больше придется отдать за сахар-песок (средняя цена – 73,97 рублей) и на 2,74% за охлажденные и мороженые куры (241,90 рубля).

Однако на этой неделе на 6,93% подешевели огурцы (86,45 рубля), на 2,44% – помидоры (178,23 рубля), на 2,05% – куриные яйца (68,87 рубля).

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