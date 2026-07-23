Травил даже в «Телеге»: с уфимского мальчика суд взыскал 200 тысяч рублей за за буллинг одноклассницы

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Калининский районный суд Уфы обязал 14-летнего школьника и его родителей выплатить однокласснице 200 тысяч рублей за травлю в интернете. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Подросток создал Telegram-канал и скинул на него ссылку одноклассникам. Там он публиковал оскорбительные и унижающие высказывания в адрес девочки. Из-за травли она долгое время находилась в подавленном состоянии и была вынуждена обратиться к психологу.

Отец школьницы подал иск о взыскании компенсации морального вреда и сопутствующих расходов. Суд удовлетворил требования: 150 тысяч рублей – компенсация морального вреда, еще 50 тысяч – расходы на психолога и юридические услуги.

Решение инстанции пока не вступило в законную силу.

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