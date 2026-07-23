Каждый третий пострадавший – ребенок: тысячи жителей Башкирии стали жертвами опасного насекомого

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с начала сезона к врачам из-за укусов клещей обратились 6209 человек – это почти на треть меньше, чем за тот же период прошлого года, когда пострадавших было 9132. Каждый третий пострадавший – ребенок. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Власти проводят акарицидную обработку территорий: к 23 июля обработали 4772,4 га, из них 2202,7 га – на территории летних оздоровительных учреждений.

Сдать клеща на анализ можно в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах – там проверят, заражен ли он инфекциями.

В ведомстве напомнили о мерах защиты: репелленты, защитная одежда и вакцинация. Прививка остается самым надежным способом защититься от клещевого вирусного энцефалита.

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