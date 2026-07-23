Уфа – Стамбул: в турецкую столицу запустили прямые авиарейсы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» открыла прямые рейсы из Уфы в Стамбул. Об этом рассказали в международном аэропорту «Уфа».

Стамбул предлагает туристам сразу несколько форматов отдыха. Летом в городе проходят распродажи на базарах – специи, текстиль, керамика и украшения. По проливу Босфор, разделяющему Европу и Азию, можно прокатиться на яхте. На летних террасах кафе с видом на Босфор подают мезе, кебабы и пахлаву. В двух часах от города находятся пляжи Принцевых островов на Мраморном море.

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