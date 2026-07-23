Бензин на балконе: почему это опасно особенно сейчас

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии участились случаи, когда автомобилисты хранят канистры с бензином на балконах, – и в жару это может привести к возгоранию. Об этом рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления регионов.

Когда на улице выше +30 градусов, воздух на балконе прогревается еще сильнее. Мустафин пояснил, что оптимальная температура для хранения топлива – не выше +15, +20 градусов.

Помимо этого, в Минпроме напомнили о сроках годности бензина. Даже в специальной канистре топливо остается пригодным не дольше шести месяцев – потом оно теряет октановое число и вредит двигателю.

Хранить бензин в пластиковых бутылках из-под воды или стеклянных банках категорически нельзя: такие емкости не предназначены для горючих жидкостей.

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