Башкирская школа находится под угрозой ликвидации: что будет с учениками и учителями

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии решается судьба школы имени Семена Чугункина в Кармаскалах – власти склоняются к ее ликвидации.

Здание школы №1 признали аварийным, после чего учеников перевели в бывший детский сад и подвал соседней школы. Затем учреждение закрыли, а детей распределили по другим учреждениям. Именно это обстоятельство и взволновало местную жительницу, которая обратилась к властям с вопросом о судьбе школы.

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров рассказал, что в новом учебном году учащихся, скорее всего, переведут в гимназию и среднюю школу №2. Педагоги также перейдут в другие учреждения. Юридически школа пока существует, но ненадолго.

Новое здание когда-нибудь построят – земельный участок уже есть. Однако денег на проектно-сметную документацию нет, и администрация ждет решения экспертного совета о включении работ в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Конкретных сроков строительства никто не называет.

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