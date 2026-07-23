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НовостиАвто23 июля 2026 11:56

Бензовозы встают: как режим «Беспилотной опасности» влияет на доставку топлива в Башкирии

В Башкирии во время «Беспилотной опасности» приостанавливают доставку топлива
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Тимур ХАНОВ.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Башкирии во время действия режима «Беспилотная опасность» бензовозы прекращают работу – топливо не отгружается и не доставляется. Это может приводить к задержкам на автозаправочных станциях. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин в ходе брифинга в Центре управления регионом.

Сегодня режим беспилотной опасности действовал три часа и, по словам чиновника,мсерьезно на доставку топлива не повлиял.

Автовладельцам рекомендуют следить за социальными сетями Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии и его руководителя Кирилла Первова – там оперативно публикуется информация о введении и отмене режима.

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