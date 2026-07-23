Трагедия у Ивангорода: в пруду утонула женщина

Фото: МЧС Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии на пруду вблизи деревни Ивангород погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС республики.

Сообщение о происшествии поступило сегодня днем. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело 39-летней женщины. По предварительным данным, она купалась в необорудованном для этого месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

МЧС напоминает правила безопасного поведения на воде: не заплывайте далеко от берега, трезво оценивайте свои силы, не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения и купайтесь только в отведенных для этого местах. Если стали свидетелем происшествия на водоеме – немедленно звоните по номеру 112.

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