Пошел за грибами и пропал: житель Башкирии заблудился в Уразаевском лесу

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Краснокамском районе Башкирии мужчина потерялся в лесу во время тихой охоты. Об этом рассказали в Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Супружеская пара отправилась в Уразаевский лес за грибами. В какой-то момент мужчина потерял жену из виду и заблудился. Телефона при нем не было. На поиски выехали спасатели, однако мужчина смог выбраться из леса самостоятельно и вышел на связь с близкими уже из дома. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели напоминают: отправляясь в лес, обязательно берите заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения. Если заблудились – не паникуйте, оставайтесь на месте и звоните по номеру 112.

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