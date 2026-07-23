В Башкирии пропала 11-летняя девочка: она нуждается в медицинской помощи

Фото: «БашРегионСпас»

В башкирском селе Иглино пропала 11-летняя Елизавета Федорова. Ее местонахождение неизвестно с сегодняшнего дня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Сообщается, что девочка нуждается в медицинской помощи. Ее приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в красную футболку, черные штаны и голубые сланцы.

Для поисков требуются добровольцы. Любую информацию о девочке просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (937) 3-102-112 или звонить по номеру 112.

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