Перемахнул через забор и нашел в дыму по голосу: житель Башкирии вытащил соседа из полыхающего дома

Фото: МЧС Башкирии

Житель Башкирии спас 60-летнего соседа из горящего дома. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пожар случился в начале месяца, 8 июл, на улице Крупской в Янауле. Увидев дым из соседнего дома, 43-летний мужчина перелез через забор и побежал на помощь. Из дома шел дым и слышались стоны. Он открыл дверь веранды и в густом дыму, ориентируясь на голос, добрался до соседа, который лежал на полу. С трудом, но вытащил его на улицу. Убедившись, что в доме никого нет, вызвал пожарных.

Пострадавшего госпитализировали, но уже выписали. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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