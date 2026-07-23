Житель Татарстана пропал в башкирском лесу: в поисках задействовали БПЛА

Фото: МВД Башкирии

Полицейские Башкирии нашли в лесу 71-летнего мужчину из Татарстана, который заблудился по дороге с кладбища. Об этом рассказали в МВД республики.

Пенсионер приехал с женой в Башкирию на свою малую родину и отправился пешком через лес навестить могилу матери в заброшенной деревне – так он делал каждый год. Но в этот раз домой не вернулся: на обратном пути ушел вглубь леса не в ту сторону. При себе у него не было ни телефона, ни нужных лекарств.

Когда поиски ничего не дали, 65-летняя жена обратилась в полицию. Сотрудники МВД вместе с лесным инспектором Вадимом Нигаматьяновым выехали на поиски и задействовали дрон. Через несколько часов мужчину нашли – живым и здоровым.

Женщина написала письмо с благодарностью на имя министра внутренних дел по Башкирии Александра Воронежского. В письме она отметила, что полицейские проявили настоящее благородство и сострадание.

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